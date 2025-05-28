Россиянам ответили, какие ароматы будут в тренде летом 2025 года

Для начала эксперт отметила, что при выборе ароматов стоит нанести его на запястье и подождать хотя бы 30 минут, так как химия тела может изменить звучание духов. А у каждого человека свой биохимический состав и слишком много индивидуальных параметров, которые влияют на индивидуальное раскрытие аромата на теле.

По мнению Бруховецкой, для летнего сезона лучше всего подходит концентрация в виде туалетной воды. Для более стойкого аромата можно рассмотреть вариант парфюмерной воды.

«Ароматы, которые уходят в прошлое, — это унисекс, то есть ароматы без ярко выделенной индивидуальности, нейтральные запахи, которые не подчеркивают гендерные особенности», — предупредила эксперт в эфире радио Sputnik.

Также парфюмер рекомендовала женщинам в этом году присмотреться к тропическим нотам, морским композициям, кокоса и водорослей, цветочно-зеленые аккорды, сочетание цветов и легких пряностей с нотами матчи или мяты, миндального молока, сирени. Для вечера подойдут ноты с древесной глубиной и легкой свежестью. Спортивные функциональные ноты с акцентами мяты, морского бриза, зелени остаются в тренде, для мужских ароматов сохраняются травянистые ноты, восточные аккорды.