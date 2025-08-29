Россиянам ответили, как правильно собирать и хранить грибы

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать и хранить грибы, а также предупредили, что покупка лесных грибов с рук может быть опасна для жизни, сообщает ИА «Время Н» .

Крайне не рекомендуется приобретать грибы в виде заготовок домашнего приготовления, так как существует риск заражения ботулизмом. Употребление грибов детьми до 14 лет крайне нежелательно.

Соблюдение мер предосторожности является ключевым фактором для предотвращения нежелательных последствий. Собирать грибы следует в экологически чистых районах, подальше от автомобильных трасс и промышленных объектов. Сразу после сбора их необходимо тщательно перебрать и поместить в холодильник для хранения.

«При сборе грибов следует помнить, что грибы являются ядовитыми или условно съедобными. Особо внимательно следует отнестись к сбору пластинчатых грибов, так как отравление бледной поганкой смертельно опасно», — напомнила ведущий специалист-эксперт сектора контроля питания Управления Роспотребнадзора Екатерина Плотникова.