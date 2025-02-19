Россиянам ответили, как отличить хорошего психолога от самозванца

В Госдуме возникла инициатива об обязательной аккредитации практикующих психологов. Вице-спикер Борис Чернышов уверен, что это поможет сократить число непрофессионалов и укрепить доверие общества к психологии. Психолог Роман Цветков поделился мнением о различиях между квалифицированными специалистами и самозванцами, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, те, кто выдает себя за психологов, часто навязывают своим клиентам искаженное восприятие реальности, тем самым создавая ложные представления о человеческих отношениях. Цветков подчеркнул, что такие «эксперты» выдают личные мнения за общепринятые факты, что затрудняет людям поиск настоящей помощи.

Псевдопсихология основывается на стереотипах и упрощениях, а не на научных методах, что приводит к неправильному пониманию психологии и может причинить вред тем, кто ищет профессиональную помощь. Настоящая психология, по мнению Цветкова, должна строиться на фактических данных, исследованиях и индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Квалифицированный специалист не должен быть эмоционально вовлечен в проблемы клиента, оставаясь при этом наблюдателем. Психолог, испытывающий эмоциональное напряжение, демонстрирует непрофессионализм и не способен помочь клиенту.

«В идеальной ситуации необходимо всегда проверять квалификацию выбранного специалиста, а только потом доверять ему свои проблемы и переживания», — заключил эксперт.