Россиянам ответили, как не попасться в лапы мошенников, получив странный перевод

Перевод денежный средств от неизвестного может привести к шантажу, мошенничеству и даже уголовному делу. Стало известно, как правильно действовать в таких случаях, сообщает «Секрет Фирмы» .

Помимо обычных схем с «Госулугами», телефонными звонками, смс мошенники стали использовать СБП (Систему Быстрых Платежей). Для перевода мошенникам достаточно номера телефона, они присылают потенциальной жертве небольшую сумму, затем звонят или пишут с просьбой о срочном возврате денежных средств, переведенных по ошибке.

Вестись на такие уговоры нельзя. Перевод неизвестному может в дальнейшем стать предметом шантажа со стороны мошенников, а также проверки со стороны банка на предмет отмывания денег или даже спонсирования терроризма и экстремизма.

Если перевод уже пришел, МВД рекомендовало заподозрить мошенничество, а не просто ошибку. Для начала стоит проверить банковский счет, действительно ли был перевод средств. Полученные деньги, в том числе карту, на которую они пришли, лучше временно не использовать, стоит сразу связаться с банком и заявить о подозрительном переводе.

Пытаться самостоятельно вернуть деньги отправителю простым переводом — нельзя. На конце цепочки могут оказаться преступники. После таких действий может поступить звонок с угрозами об открытии уголовного дела либо мошенники начнут вымогать деньги и уговаривать совершить теракт или поджог. В противном случае могут наведаться реальные сотрудники Росфинмониторинга, МВД или ФСБ с обвинением в уголовном преступлении.

Для собственной защиты важно сохранять все записи и сообщения с неизвестных номеров. Даже если знакомый перевел деньги по ошибке и просит их вернуть, стоит оставаться настороже, его могли взломать.

«На всякий случай, получив перевод, проверьте свои соцсети и мессенджеры, не писал ли вам кто знакомый на этот счет. Может быть и так, что вам просто отдают давний долг и следуют договорённостям, а вы просто забыли или не в курсе — в этом случае деньги возвращать не нужно», — заключил судебный эксперт, владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.