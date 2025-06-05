Россиянам ответили, как не попасть под статью за высказывания в интернете

Эксперт Русяев: за высказывания в социальных сетях можно получить срок до 5 лет

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев рассказал, как избежать наказания за поведение в Сети, сообщает NEWS.ru .

«Безопасное поведение в Сети предполагает отказ от распространения любых материалов, содержащих стереотипизацию или негативные обобщения в отношении любой социальной группы, включая женщин. Недопустимо оправдание агрессии или дискриминации, независимо от того, оформлены ли высказывания как сатира, личное мнение или псевдонаучный дискурс», — заявил эксперт.

Публикации в интернете должны быть исключительно конструктивными и не содержащими дискредитацию группы людей по признаку пола. Ответственность за публикацию может последовать не только за авторство, но и за намеренную публикацию чужого контента, что является признаком преступления.

Также специалист добавил, что публичные высказывания в социальных сетях, которые содержат призывы к ненависти или унижению достоинства другого человека, могут приравниваться к уголовному преследованию согласно статье 282 УК РФ. За такие действия нарушитель может получить штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.