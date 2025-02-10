Россиянам объяснили, почему взрослых собак лучше не забирать из приютов

Оптимальным возрастом для приобретения собаки в качестве домашнего любимца является период его активной социализации, который длится примерно с двух до четырех месяцев. В это время щенки начинают формировать привязанность к человеку и легче поддаются обучению. Лектор российского общества «Знание» и старший тренер МОО ССРДЖ «КФЦ „Фаринг Фанг“» Алексей Брейкин рассказал, с какими трудностями можно столкнуться, забирая животное из приюта, сообщает «ФедералПресс» .

«Многие собаки, живущие на улице, не воспринимают новый дом как спасение. Они привыкли к свободе и могут неоднократно пытаться сбежать», — отметил эксперт.

По его словам, собаки, попадающие в приюты, часто имеют проблемы или являются бездомными. Бывшие домашние животные быстро находят новых владельцев через знакомых или объявления.

Брейкин добавил, что собаки, которые выросли на улице, могут оставаться асоциальными и их трудно адаптировать к жизни с людьми. В стрессовых ситуациях такие питомцы могут проявлять агрессию и разрушать все вокруг.

Приобретение взрослой собаки из приюта — серьезный шаг, требующий понимания всех рисков, подчеркнул эксперт. Если у человека нет опыта работы с такими животными, целесообразнее будет выбрать щенка, добавил он. Брейкин также уточнил, что возраст животного от двух до четырех месяцев идеален для его социализации. Породистые собаки обычно имеют предсказуемый характер, в то время как метисы могут унаследовать разные качества.

Если человек встретил ухоженную и дружелюбную собаку на улице, стоит подумать, что она могла сбежать от хозяев, отметил эксперт. В таком случае лучше попытаться найти прежнего владельца, который возможно ее ищет, заключил он.