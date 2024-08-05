Россиянам назвали способы защиты смартфонов от нового «Трояна»
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Эксперт по безопасности Сергей Вакулин рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва», как снизить вероятность проникновения опасных вирусов в гаджет.
По его словам, существует два основных способа – это установка специального программного обеспечения и элементарная безопасность.
«Есть базовое антивирусное программное обеспечение, а есть то, которое можно поставить дополнительно. Желательно иметь и базовое, и дополнительно установленное. Вполне можно устанавливать и российское ПО», - подчеркнул Вакулин.
Также важно не злоупотреблять установкой приложений из сомнительных источников.
При этом антивирус может изначально не стоять на смартфоне, нужно зайти в настройки и проверить его статус, добавил эксперт.
Ранее сообщалось об обнаружении в России нового вируса типа «Троян», который используется для кибершпионажа. Его нашли специалисты «Лаборатории Касперского».