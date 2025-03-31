Россиянам назвали причины для временной приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить при переезде ее получателя на ПМЖ за рубеж

По закону выплату страховой пенсии могут временно приостановить в случае, когда в течение полугода человек не получал начисленную пенсию, а также при переезде пенсионера на постоянное место жительства (ПМЖ) за границу, если он уведомил об этом Соцфонд РФ, написав заявление.

Если ребенок получал пенсию по потере кормильца, ему исполнилось 18 лет и он не предоставил в Социальный фонд России (СФР) документ, подтверждающий очное обучение, или же трудоустроился, то выплата также временно прекращается.

«При устранении этих обстоятельств выплата возобновляется», — отметила Рудакова.

По ее словам, выплату пенсии могут приостановить инвалиду на 3 месяца, если он не прошел переосвидетельствование, а также если счет для перечисления пенсии был закрыт, а новые реквизиты не предоставили.

Среди других причин для прекращения выплаты пенсии: истечение срока вида на жительство у иностранца или лица без гражданства; смерть пенсионера или признание его без вести отсутствующим; выявление ложных данных, подтверждающих право на пенсию; наконец, самостоятельный отказ от пенсии.