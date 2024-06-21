Россиянам назвали правильный способ посадки и ухода за абрикосом

Абрикосы содержат витамины и микроэлементы, нормализуют работу кишечника, укрепляют стенки сосудов, улучшают память и зрение, помогают в профилактике анемии. Есть несколько важных аспектов, которые следует соблюдать при посадке этого фрукта и ухода за ним, сообщает Общественная Служба Новостей .

При выборе саженцев стоит учитывать климатические особенности региона и время созревания плодов. Эксперты советуют выбирать саженцы возрастом 2–3 года и высотой 1–1,5 метра.

Абрикос — светолюбивое растение, поэтому для него нужно подобрать солнечный участок, защищенный от холодных ветров. Посадочная яма должна быть глубиной 50–70 см и шириной 50 см. Дачнику нужно смешать верхний слой почвы с перегноем, компостом или торфом в соотношении 1:1. После этого следует добавить комплексное минеральное удобрение, например, азофоску из расчета 300–400 граммов на одно дерево.

Как только абрикос был посажен, его необходимо полить.

Стоит помнить, что абрикосовое дерево нуждается в регулярном уходе. Особенно активный полив требуется в периоды засухи и во время цветения, однако дачникам нужно избегать переувлажнения дерева.

Советуют каждый год проводить обрезку абрикоса для формирования кроны и удаления сухих, больных и поврежденных ветвей. По словам специалистов, деревьям нужно давать органические и минеральные удобрения, а также регулярно осматривать их на предмет наличия вредителей и болезней.

Молодым деревьям абрикоса необходима защита от морозов и грызунов. Для этого советуется обернуть ствол дерева мешковиной или агроволокном, а затем закрепить еловый лапник или солому.