Россиянам напомнили правила возврата товара в течение 14 дней со дня покупки

Эксперт: ряд товаров не подлежит возврату даже при наличии чека и сохранности

Доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева сообщила, что покупатели могут вернуть или обменять товар в течение 14 дней со дня покупки при соблюдении ряда условий, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, закон «О защите прав потребителей» позволяет обменять или вернуть товар надлежащего качества, если он не подошел по размеру, фасону, расцветке, комплектации или габаритам. Для этого необходимо сохранить товарный вид, фабричные ярлыки и документ, подтверждающий покупку — бумажный или электронный чек.

Степанычева отметила, что ряд товаров не подлежит возврату даже при наличии чека и сохранности. В перечень входят лекарства, предметы личной гигиены, парфюмерия и косметика, нижнее белье, чулочно-носочные изделия и непериодические издания. Список закреплен постановлением правительства РФ № 2463 от 31 декабря 2020 года.

Для дистанционных покупок действуют отдельные правила. Отказаться от товара можно в любое время до его получения. После передачи стандартный срок возврата составляет семь дней. Если продавец не сообщил порядок и сроки возврата, вернуть товар можно в течение трех месяцев.

Эксперт также пояснила, что при «платном отказе» на маркетплейсах с покупателя могут удержать расходы на доставку, и это условие должно быть указано в карточке товара.

