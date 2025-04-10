Россиянам напомнили о выходных на майских праздниках

«В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы», — отметила она.

В майские праздники не будет длинных выходных по формату новогодних каникул. В этом году их разделили на две части. Таким образом, каждые выходные будут посвящены отдельному празднику. Кроме того, такой формат позволит более рационально распределить рабочее время — не нужно будет приходить в себя после затянувшихся праздников.

Итак, отдыхать в мае 2025 года в России будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В первые длинные выходные мы отметим Праздник весны и труда, а во вторые — 80-летие Победы. Между выходными будет три рабочих дня. Перед 1 мая тоже будет короткая рабочая неделя.