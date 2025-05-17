Россиянам напомнили о штрафе за неправильное расположение мангала на даче

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова напомнила гражданам о штрафе от 5 до 15 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении шашлыков на дачном участке, сообщает РИА Новости .

«Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке», — сказала Бурякова.

Она подчеркнула, что также необходимо очистить землю в радиусе двух метров от места разведения огня. В случае несоблюдения правил пожарной безопасности при приготовлении шашлыка дачнику сделают предупреждение о нарушении и могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей.

Бурякова добавила, что при введении особого противопожарного режима в регионе нарушителей не предупреждают, а сразу же выписывают штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Ранее известный гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал продукты, с которыми нельзя сочетать шашлык во избежание проблем с кишечником. Он подчеркнул, что шашлык может быть не только вкусным, но и безопасным.