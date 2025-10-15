Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября
В Роструде рассказали, что в конце октября — начале ноября россиян ждет шестидневная рабочая неделя, пишет ТАСС.
Рабочая неделя начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на 3 ноября, понедельник.
Продолжительность рабочего дня в субботу 1 ноября будет сокращена на 1 час.
