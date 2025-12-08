Россиянам напомнили о необходимости загранпаспорта для детей

С 2026 года детям потребуется загранпаспорт для выезда из России

С 20 января 2026 года все дети, независимо от возраста, для выезда из России должны будут иметь собственный заграничный паспорт. Новое правило коснется и поездок в те страны, куда ранее можно было выехать по свидетельству о рождению, — Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Об этом рассказала ТАСС эксперт по семейному праву Регина Гильманова.

По ее словам, изменения в законодательстве в первую очередь направлены на обеспечение безопасности детей и предотвращение их незаконного вывоза за границу.

Загранпаспорт содержит биометрические данные и элементы защиты, позволяющие проверить наличие запрета на выезд, что делает его более надежным документом, чем свидетельство о рождении. Эксперт отметила, что новые правила повлекут для родителей дополнительные расходы и временные затраты, однако эта мера необходима.

При этом дети, выехавшие за границу по свидетельству о рождения до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по этому же документу.

