Россиянам грозит срок за брошенную купюру, предупредили в Госдуме

После трагедии в Красногорске, где девятилетний мальчик подорвался на замаскированной под деньги самодельной бомбе, россиян предупредили об ответственности за намеренное разбрасывание купюр на улице. По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, такое действие могут счесть хулиганством и наказать виновного, сообщает «Подъем» .

После происшествия с мальчиком в Москве неоднократно находили подозрительные купюры, разбросанные на улицах. Из-за этого приходилось вызывать экстренные службы.

По словам Свищева, правоохранители уже занимаются поиском людей, специально разбрасывающих купюры, и устанавливают их умысел. Парламентарий считает, что злоумышленники могут делать это, чтобы «посеять некую панику и некий хаос в нашем обществе».

Свищев также обратил внимание, что разбрасывание купюр может расцениваться и как целенаправленная провокация, которая грозит уголовным преследованием.

«Уверен, что сейчас наши правоохранительные органы быстро пресекут эту акцию и, думаю, накажут: если будет доказано, что это хулиганка, значит, ты получишь как по хулиганке; если доказано, что это целенаправленная провокация, — ну, у нас есть уголовные статьи, по которым точно последует наказание», — добавил законодатель.

Свищев подчеркнул, что в нынешней ситуации «нельзя спекулировать, нельзя, скажем так, зарабатывать очки, хайповать на трагедии, на горе кого-либо». Он также призвал граждан к повышенной бдительности, указав на опасность ситуации в текущее «сложнейшее время».

Девятилетний школьник Глеб пострадал от взрыва в Красногорске вечером 11 ноября. Мальчик возвращался домой и увидел на земле сверток с прикрепленной к нему десятирублевой купюрой. Ребенок поднял деньги, после чего находка взорвалась в его руках. Свертком оказалась самодельная бомба, начиненная гвоздями.

Мальчик лишился пальцев на правой руке и находился в тяжелом состоянии. Он проходит лечение в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навещал Глеба в больнице и поддерживал его. Глава региона заявил, что семье пострадавшего мальчика окажут необходимую помощь. Воробьев также благодарил врачей, которые помогают ребенку.

Подробнее о том, что еще известно о ЧП с мальчиком в Красногорске, читайте в статье РИАМО.

