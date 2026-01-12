Россиян ждут длинные выходные в феврале в честь Дня защитника Отечества

сегодня в 14:38

В России с 21 по 23 февраля пройдут длинные выходные ко Дню защитника Отечества

Жители России получат три выходных дня подряд с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает RT .

В России в феврале ожидаются длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Согласно утвержденному правительством производственному календарю, нерабочими станут дни с 21 по 23 февраля включительно.

После февральских праздников россиян ждут дополнительные выходные в марте. В честь Международного женского дня нерабочими будут дни с 7 по 9 марта.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб напомнила, что следующие 12-дневные новогодние каникулы могут быть только в 2032 году.

