Россиян ждет уголовное дело за вранье в резюме

Россиян могут лишить работы и завести уголовное дело за ложь в резюме

Работодатели все чаще сталкиваются с ситуацией, когда соискатели при приеме на работу указывают в резюме несоответствующую действительности информацию. Например, они пишут фейковые возраст, стаж, предоставляют недостоверные данные о квалификации, поделился в интервью с RT руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

Соискатели думают, что, если приукрасят информацию в резюме, получат возможность устроиться на хорошую работу. Они рассчитывают, что будущий работодатель не заметит фейковую информацию.

При этом большую часть недостоверных сведений можно обнаружить еще во время собеседований и первичной обработки документов. Информацию из паспорта или трудовой книжки, в частности электронной, подделать нелегко.

То же самое распространяются и на сведения о квалификации соискателя. Ее подтверждают с помощью диплома или сертификата о повышении квалификации.

Но иногда бывает и такое, что фактические навыки сотрудника можно определить только во время работы. Если станет понятно, что работник не соответствует заявленным навыкам, работодатель может уволить его, организовав аттестацию. Если выяснится, что соискатель подделал диплом об образовании, то правоохранители могут выписать ему штраф или даже завести уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.