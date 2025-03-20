Россиян призвали избегать общественных мест в Стамбуле из-за протестов

В турецком Стамбуле проходят массовые протесты. В связи с этим российских туристов призвали избегать общественных мест, сообщает РИА Новости .

Генконсульство России в Стамбуле обратилось к россиянам, которые сейчас находятся в Турции. Оно посоветовало гражданам РФ быть осторожнее и не помещать места массового скопления людей.

Рекомендации связаны с усилением мер безопасности на фоне вспыхнувших в Стамбуле протестов.

В случаи ЧП россияне могут обратиться на «горячую линию» Генконсульства: +90 530 941 03 68.

Массовые протесты начались в Стамбуле и Анкаре после задержания мэра Стамбула Экрама Имамоглу. Его называют главным политическим противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сторонники Имамоглу устроили митинги в поддержку задержанного политика.