Россиян пригласили стать волонтерами победы ради памяти воинов и будущего страны

Волонтерство в патриотической сфере — это возможность быть частью чего-то большего: поддерживать ветеранов, сохранять память, вдохновлять других. Роспатриотцентр развивает добровольчество среди молодежи по всей стране, поддерживает сильные инициативы и помогает каждому найти свое дело.

Один из ведущих партнеров центра в этом направлении — «Всероссийское общественное движение „Волонтеры Победы“». Это не просто организация. Это миллионы историй. Это память о родных, сражавшихся за Родину. Это руки, которые поддерживают ветеранов. Это сердца, которые горят желанием сохранить правду о Великой Победе.

Что делают волонтеры сегодня:

Проводят всероссийские и международные акции;

Заботятся о ветеранах и памятных местах;

Восстанавливают истории семей;

Учат молодежь ценить подвиг и понимать, чем дорога свобода;

Говорят о достижениях России понятным языком.

В волонтерстве нет места безразличию. Здесь важен каждый: школьник, студент, учитель, специалист, житель большого города и маленького села.

На сегодняшний день движение уже работает в 89 региональных отделений, где созданы более 2000 муниципальных штабов и открыты свыше 500 центров при вузах, в которых состоят более 1100 школьных отрядов. Стать частью важного сообщества можно, перейдя по ссылке.

