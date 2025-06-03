сегодня в 20:00

Россиян пригласили принять участие в ежегодном форуме «Сильные идеи» в Москве

Россиян пригласили стать участником пятого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдет 15–16 июля в Москве. Сбор инициатив на мероприятие завершился 1 июня, сообщается на сайте мероприятия.

Принять участие могут организации, объединения и индивидуальные участники, которые хотят внести свой вклад в будущее России, получить поддержку экспертов и обменяться опытом с единомышленниками.

В этом году в рамках форума аккумулируются идеи граждан по 5 тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива»; «Национальная предпринимательская инициатива»; «Национальная технологическая»; «Национальная экологическая и климатическая инициатива», а также «Национальная кадровая инициатива».

Чтобы принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Форум «Сильные идеи для нового времени» — масштабное событие, направленное на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны.