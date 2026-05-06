Россиян приглашают показать единство народов на конкурсе «Мозаика культур»

Россияне могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Мозаика культур: единство народов России» Движения Первых. Соответствующий призыв к россиянам появился в официальном Telegram-канале Года Единства Народов России .

В 2026 году в Год единства народов России жителей страны приглашают показать многообразие нашего государства: людей и их единство, достижения и победы, национальные символы, сказки и костюмы.

90 лучших картин попадут в Пушкинский музей, где будут оцифрованы и доступны для всей страны в виртуальной Галерее Первых.

Также можно принять участие в номинациях от партнеров:

«Россия из окна поезда» от ОАО «РЖД»;

«Первые в Арктике: от матроса до капитана» от Атомной промышленности России;

«Сказания малой Родины» от производителя товаров для творчества и хобби «ГАММА».

Прием работ проводится на официальном сайте Движения Первых. Он продлится до 8 июня.