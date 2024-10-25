Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Отмечается, что хакеры пишут с аккаунта «Советы по безопасности», и просят перейти по ссылке для подтверждения своей учетной записи. Мошенники предупреждают пользователя о скорой блокировке, пишут, что получили информацию о мошенничестве с его учетной записью.

Ссылке, по которой просят пройти, ведет на фейковую страницу авторизации. После того, как пользователь данные от аккаунта, то может потерять доступ к нему.

Ранее сообщалось, что для заражения устройств пользователей мошенники стали чаще использовать мобильные трояны. Начиная с января текущего года, ежемесячное количество случаев инфицирования мобильными банковскими троянами выросло в 3,5 раз по сравнению со вторым полугодием 2023 года.