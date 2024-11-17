Россиян предупредили о новой схеме мошенников с приложением для посылок

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян с помощью приложений для получения посылок, пишут « Известия ».

Аферисты под предлогом получения почтового отправления убеждают установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают денежные средства, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Схемы, связанные с посылками, в первую очередь направлены на тех, кто привык пользоваться для получения любых услуг мобильными приложениями. Жертвами чаще всего становятся люди, которые плохо разбираются в современных технологиях

Эксперты советуют проверять источник, с которого устанавливаются приложения, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Ранее сообщалось, что в настоящее время крайне важно защищать личные данные в интернет-пространстве из-за активности кибермошенников, которые различными способами обманывают россиян с целью обогатиться за их счет. Как себя обезопасить от действий злоумышленников, в разговоре с РИАМО рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско.