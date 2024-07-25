Россиян предостерегли от употребления популярного напитка бабл-ти

Исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что в России стал популярен напиток бабл-ти (bubble tea). В его основу входят чай, молоко и тапиоковые жемчужины, сообщает Life.ru .

По словам эксперта, в бабл-ти содержится достаточное количество белков и углеводов, которые позволяют подзарядиться энергией. Однако чрезмерное употребление этого коктейля может навредить здоровью, предупредила Лялина.

Специалист пояснила, что напиток, в котором находятся шарики из тапиоки (крахмалистого продукта), может привести к запорам и проблемам с желудочно-кишечным трактом.

«При этом в большинстве случаев бабл-ти содержит значительное количество сахара, что может способствовать ожирению, диабету и таким заболеваниям, как кариес», — подчеркнула эксперт.

Лялина отметила, что также в бабл-ти могут присутствовать искусственные ароматизаторы и консерванты, которые вредны для организма.

Специалист посоветовала ограничивать потребление такого продукта.