Россиян научили развивать карьеру, не меняя работодателя

Эксперт Быханов: развивать карьеру у одного работодателя в РФ можно успешно

В настоящее время многие специалисты стремятся к карьерному росту, не покидая пределов своей организации. Данный подход называют внутренним развитием, которое включает в себя разные способы профессионального совершенствования, такие как ротация кадров и освоение нескольких профессий, об этом подробно рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Внутреннее развитие: суть и преимущества

По словам Быханова, внутреннее развитие подразумевает карьерный рост сотрудника в рамках организации без необходимости увольнения. Этот метод позволяет работникам получать новые знания и умения, расширять границы своей ответственности и совершенствовать профессиональные навыки.

В свою очередь, компании получают преданных сотрудников, снижают уровень увольнений и повышают общую производительность предприятия.

Принцип «Елочки»

«Одним из старых советских принципов построения карьеры является схема „Елочка“. Согласно этому принципу, сотрудник продвигался по профессиональным линиям, чередуя должности в разных подразделениях. Например, начав работу инженером, сотрудник мог перейти на должность руководителя отдела, затем стать членом профсоюза, вернуться обратно на руководящую позицию и снова сменить направление деятельности. Такой подход позволял сотруднику получить широкий спектр опыта и навыков, необходимых для успешного управления», — рассказал в разговоре со Sputnik Быханов.

Принцип «Макдональдса»

Также развивать карьеру внутри одной компании россияне могут по принципу «Макдональдса» или благодаря ротации и многопрофильности. По первому из перечисленных принципов сотрудник после определенного периода работы в одном филиале получает возможность перевестись в другой город на руководящую должность. Так компания стимулирует мобильность сотрудников.

Что касается ротации, то это перемещение сотрудника между разными подразделениями или филиалами компании. Так сотрудники получают опыт работы в разных сферах и развивают универсальные навыки. Многопрофильность же обозначает одновременное или последовательное выполнение сотрудником нескольких профессиональных ролей. Оба подхода помогают сотрудникам расширить свои возможности и повысить свою ценность для компании.

