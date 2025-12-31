Россия верит в победу: Путин поздравил россиян с Новым годом

Глава государства Владимир Путин поздравил россиян с новым 2026-м годом. Обращение президента РФ уже увидели жители Камчатки и Чукотки.

В поздравительной праздничной речи Путин отметил, что «народ России своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны».

Он также заявил, что бойцы СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину. По словам президента, Россия верит в защитников и в победу.

«Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночью. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России», — сказал глава государства.

Он также отметил, что традиции, вера и память соединяют все поколения россиян.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю Нового года.

