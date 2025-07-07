Россия и Таиланд запустят пилотный проект по переработке отходов

Представители Российского экологического оператора (РЭО) провели переговоры с тайскими сенаторами, в ходе которых обсуждались возможности применения российских решений в сфере утилизации отходов и развития циклической экономики, сообщает пресс-служба РЭО.

«В ходе совещания с четырьмя сенаторами Таиланда мы отметили значительное внимание тайской стороны к российским технологиям и практикам в сфере управления отходами. Было подтверждено намерение правительства Таиланда содействовать предоставлению необходимой информации и контактов специализированных организаций для налаживания эффективного двустороннего сотрудничества», — рассказали в пресс-службе РЭО.

Ключевыми темами обсуждения стали совместные инициативы в сфере экопросвещения и организация международных акций, призванных повысить информированность граждан обеих стран о вопросах экологии и устойчивого развития.

Эта встреча укрепила экологическое партнерство России и Таиланда, создав основу для реализации перспективных проектов и обмена передовыми технологиями и опытом.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — построение в России единой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовала новая федеральная программа «Экологическое благополучие». В рамках одного из ее направлений поставлена цель по переходу к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% образующихся ТКО, сокращение их захоронения до 50% и использование не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.