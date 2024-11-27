Россия и Бразилия решили совместно развивать экономику замкнутого цикла

Эксперты из Российского экологического оператора провели встречу с экономическим отделом посольства Бразилии, сосредоточив внимание на сотрудничестве в области управления твердыми коммунальными отходами и формировании экономики замкнутого цикла, передает пресс-служба РЭО.

«В условиях усиливающейся глобализации партнерство с БРИКС играет ключевую роль в международной политике нашей страны. Отношения между Россией и Бразилией всегда были дружескими и партнерскими. На встрече с бразильскими коллегами мы продемонстрировали достижения РФ в области обращения с отходами и развития замкнутой экономики. Особый интерес представили успехи России в восстановлении полигонов и IT-сфере», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты из РЭО провели презентацию, где рассказали о задачах компании и предложили несколько проектов для возможного сотрудничества.

Представители бразильской стороны поделились своими наработками в области возобновляемой энергетики, биотоплива и переработки стекла.

В рамках встречи подчеркивалась важность развития сотрудничества в научной сфере, особенно касающейся экономики замкнутого цикла. Участники договорились рассмотреть возможность создания совместного центра для подготовки специалистов из обеих стран.