«Россети» обеспечили мощностью центр космической гидрометеорологии «Планета»

Это крупнейшая в РФ организация по эксплуатации и развитию космических систем наблюдения Земли для гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического наблюдения.

Энергетики провели реконструкцию двух распределительных кабельных линий электропередачи, организован интеллектуальный учет. Потребитель обеспечен электроснабжением по второй категории надежности с возможностью резервирования.

Сегодня «Россети» активно содействуют развитию инфраструктуры космических исследований, в том числе непосредственно связанных с эксплуатацией орбитальных объектов. В числе крупнейших проектов последних лет — строительство электросетей для Национального космического центра, который создается совместно правительством Москвы и госкорпорацией «Роскосмос». В Амурской области в этом году началось строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный.