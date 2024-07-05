«Россети» обеспечили дополнительной мощностью мастерские Большого театра

сегодня в 15:40

Мастерские расположены в Петровском переулке рядом с исторической сценой Большого театра. Площадь комплекса составляет около 12 тыс. кв. м.

Для электроснабжения комплекса из пяти зданий, где проходит масштабная реконструкция, компания «Россети Московский регион» установила новую подстанцию трансформаторной мощностью 2 МВА. Также энергетики проложили четыре кабельные линии 10 кВ в условиях плотной застройки центра Москвы.

Подстанция оснащена современным оборудованием, интеллектуальной системой учета энергии. Присоединенная мощность потребителя составила около 1 МВт.

Первый этап реконструкции завершен: в основном производственном корпусе появились столярная, слесарная и макетная мастерские, бутафорский цех, помещения для изготовления костюмов и обуви, красильня, типография, прачечная и химчистка. На втором этапе планируется обустроить гостиницу и оздоровительно-реабилитационный центр.

Всего Большому театру по сетям компании «Россети Московский регион» предоставляется более 10 МВт мощности.