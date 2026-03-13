«Россети Московский регион» снизили тарифы для операторов связи

С 1 ноября прошлого года «Россети Московский регион» понизили тарифы на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своей инфраструктуре, сообщает пресс-служба компании.

Данное решение направлено на легализацию рынка телекоммуникаций и повышение надежности электроснабжения в Московском регионе. Благодаря принятым мерам количество заключаемых договоров между компанией и операторами связи за четыре месяца уже увеличилось на 35%.

Переход к цивилизованным отношениям выгоден всем участникам процесса. Для операторов связи — это не только снижение финансовой нагрузки, но и возможность масштабировать сеть, работая в правовом поле, без риска демонтажа ВОЛС и штрафных санкций. Для энергетиков – обеспечение контроля за состоянием инфраструктуры, исключение технологических нарушений, а для потребителей – гарантия стабильного электроснабжения и качественных телеком-услуг без перебоев.

Таким образом, инициатива «Россети Московский регион» переводит решение давней проблемы в практическую плоскость, позволяя выстроить взаимовыгодное сотрудничество на прозрачных условиях.

Жителям напомнили, что самовольное размещение ВОЛС на опорах линий электропередачи опасно для жизни и здоровья людей.