«Россети Московский регион» рассказали, почему провайдерам пора менять оптику

Для инфраструктуры связи четверть века — возраст значительный. Ровно столько сегодня исполняется самым первым волоконно-оптическим линиям связи, которые прокладывали в Москве и области в начале двухтысячных. В те годы ВОЛС воспринимались как настоящее чудо инженерии и прорыв, навсегда изменивший телекоммуникации. Так и вышло, однако сейчас эти сети подходят к концу своего гарантийного срока.

Когда срок гарантийной эксплуатации в 25 лет подходит к концу, это напрямую сказывается на надежности передачи данных — она начинает снижаться. Количество возможных отказов растет, в то время как потребности в качественной связи увеличиваются в геометрической прогрессии. Чтобы понять масштаб, достаточно взглянуть на цифры: аналитические агентства зафиксировали, что только во втором полугодии 2025 года скорость загрузки у отечественных операторов прибавила 10–14%. Фильмы загружаются за минуты, мы активно используем облачные сервисы, общаемся в высоком качестве, смотрим контент в 4K — старые линии, которые когда-то проектировались исходя из достаточно скромных потребностей начала 2000-х, на такой объем трафика попросту не рассчитаны. Именно они становятся главным узким местом в цифровой экосистеме.

Предстоящая масштабная замена кабелей — это не прихоть, а вынужденная необходимость. Современные линии связи дают возможность передавать трафик в разы больших объемов, обеспечивать исключительную стабильность сигнала даже в периоды самых высоких нагрузок и, что тоже очень важно, без проблем интегрироваться с умными системами мониторинга. Благодаря таким решениям можно в режиме реального времени отслеживать состояние сети, заранее выявлять потенциально опасные участки и снижать риски — как технологических сбоев, так и случаев несанкционированного доступа.

На фоне грядущего глобального обновления ВОЛС «Россети Московский регион» заняли максимально прозрачную позицию. Задача энергетиков в данном случае — сделать так, чтобы этот неизбежный процесс модернизации проходил организованно и с наименьшими потерями для всего рынка. Когда операторы связи обращаются с запросом на обновление собственных сетей, компания готова не просто оформлять согласования, а предлагать улучшенные условия технологического присоединения, идти навстречу по организационным моментам и оказывать полное техническое сопровождение при замене кабелей. Благодаря такому подходу сложная техническая кампания превращается в четко спланированный рабочий процесс, который не создает неудобств для абонентов. На данный момент у «Россети Московский регион» заключены договоры с 277 операторами связи, и только 22 провайдера все еще работают нелегально.

Тем не менее масштабное обновление волоконной оптики в столице и Московской области — это уже не просто планы, а самое ближайшее будущее. И то, насколько слаженно будут действовать все участники рынка — от вендоров оборудования до операторов и собственников инфраструктуры — напрямую определит, с какой скоростью и качеством интернета мы шагнем в следующее цифровое десятилетие. Задача «Россети Московский регион» в этом процессе одновременно проста и сложна: создать надежную опору для такой цифровой перезагрузки