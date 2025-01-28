Росреестр Подмосковья 29 января проведет телефонную линию для жителей

29 января специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости проконсультируют жителей Подмосковья по вопросам реализации норм ФЗ «О государственной кадастровой оценки». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В рамках телефонной линии граждане могут задать интересующие их вопросы, в том числе:

что такое кадастровая стоимость объектов недвижимости;

как получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости;

почему и когда проводится кадастровая оценка объектов недвижимости;

какие организации наделены полномочиями по определению кадастровой стоимости на территории Московской области;

применение вновь рассчитанной кадастровой стоимости объектов недвижимости;

кто предоставляет разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости;

порядок оспаривания кадастровой стоимости в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в рамках действующего законодательства, а также получить интересующую информацию о действующих в настоящее время результатах государственной кадастровой оценки земель и объектов капитального строительства.

«Главная задача государственной кадастровой оценки — определение экономически обоснованного уровня стоимостной оценки объектов недвижимости. Росреестр на постоянной основе работает с общественными организациями и бизнес-объединениями и учитывает их предложения, информирует граждан, совершенствует систему государственной кадастровой оценки, в том числе на законодательном уровне», — отметила начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Карина Резник.

Звонки будут приниматься с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.