Росреестр Подмосковья 11 декабря проведет телефонную линию для жителей

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11 декабря специалисты отдела геодезии и картографии управления Росреестра по Московской области проведут телефонную линию на тему: «Порядок лицензирования геодезической и картографической деятельности». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В процессе проведения телефонной линии жители Подмосковья могут проконсультироваться по следующим вопросам:

об изменениях в положении о лицензировании геодезической и картографической деятельности сроков предоставления государственной услуги;

о нюансах заполнения и подачи заявлений в форме электронных документов посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ);

о процедуре и сроках прохождения лицензиатом периодического подтверждения соответствия лицензионным требованиям;

об обязательном профилактическом визите;

об ответственности за выполнение определенных видов геодезических и картографических работ без лицензии.

Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00. Звонки будут приниматься по телефону 8 (495) 223-45-41.

«Новая интерактивная форма для подачи заявлений о предоставлении государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности стала доступна на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) с 21 октября 2024 года. Новый механизм получения лицензий значительно ускорит процесс оказания услуги заявителям», — отметил и. о. начальника отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.