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Роспотребнадзор запретил купаться в столичном озере Белое

Общество
Юлиан Пригожин. Собственная работа

Фото - © Юлиан Пригожин. Собственная работа/Wikipedia.org

Роспотребнадзор провел исследование и выявил несоответствие качества воды в столичном озере Белое санитарным требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.

Купание в водоеме запрещено временно, до получения удовлетворительных результатов новых проб.

Кроме того, в связи с неудовлетворительными микробиологическими показателями воды все еще закрыты Большой Садовый пруд, пляж Динамо, озеро Мещерское, Левобережье, Головинские пруды. Там установлены специальные таблички о запрете на купание.

Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям получили Черное озеро, Большой городской пруд и Тропарево. Там купаться можно.

Всего Управление Роспотребнадзора по г. Москве исследует 364 пробы воды и 453 пробы песка.

В начале сезона специалисты Роспотребнадзора проверили московские водоемы на санитарное состояние. Они разрешили к купанию 7 зон отдыха, в числе которых также было озеро Белое.