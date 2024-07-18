Роспотребнадзор запретил купаться в столичном озере Белое
Фото - © Юлиан Пригожин. Собственная работа/Wikipedia.org
Роспотребнадзор провел исследование и выявил несоответствие качества воды в столичном озере Белое санитарным требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.
Купание в водоеме запрещено временно, до получения удовлетворительных результатов новых проб.
Кроме того, в связи с неудовлетворительными микробиологическими показателями воды все еще закрыты Большой Садовый пруд, пляж Динамо, озеро Мещерское, Левобережье, Головинские пруды. Там установлены специальные таблички о запрете на купание.
Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям получили Черное озеро, Большой городской пруд и Тропарево. Там купаться можно.
Всего Управление Роспотребнадзора по г. Москве исследует 364 пробы воды и 453 пробы песка.
В начале сезона специалисты Роспотребнадзора проверили московские водоемы на санитарное состояние. Они разрешили к купанию 7 зон отдыха, в числе которых также было озеро Белое.