Роспотребнадзор выявил опасное масло от фантомного производителя в Подмосковье

По данным ведомства, ООО «Алтай Продукт», указавшее в качестве адреса регистрации село Черга (Республика Алтай, ул. Полевая, 29), реализует некачественное масло через интернет-магазины.

После обращения в Горный Алтай, Роспотребнадзор выяснил, что по указанному адресу в селе Черга отсутствует какое-либо предприятие по производству молочной продукции. В Едином реестре сертификатов соответствия отсутствуют сведения о продукте «Масло традиционное» от компании «Алтай Продукт». Это свидетельствует о том, что продукт не проходил необходимые проверки и может представлять угрозу для здоровья потребителей, в частности, вызвать пищевое отравление.

В связи с увеличением стоимости сливочного масла в Московской области активизировались мошенники. Злоумышленники предлагают фальсифицированную продукцию без необходимых документов, выдавая ее за настоящее масло. Рекомендуется воздержаться от приобретения масла от непроверенных производителей, особенно через онлайн-платформы.