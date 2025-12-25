Роспотребнадзор напомнил жителям Петербурга о правилах заказа роллов

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Санкт-Петербурга внимательно относиться к заказу роллов и суши, обращая внимание на свежесть ингредиентов, упаковку и условия доставки, чтобы избежать пищевого отравления, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Роспотребнадзор напомнил, что основные ингредиенты роллов и суши не проходят тепловую обработку, поэтому быстро портятся. Особую опасность представляют блюда с сырой или слабосоленой рыбой, которая может содержать опасные бактерии и токсины. При неправильном хранении рыба способна вызвать серьезное отравление.

В ведомстве подчеркнули, что перед заказом стоит оценить чистоту заведения, поведение персонала и изучить отзывы в интернете. На сайте кафе или ресторана должна быть подробная информация о составе блюд и контактах продавца. Важно убедиться, что адрес доставки совпадает с юридическим адресом организации.

Особое внимание рекомендуется уделять условиям доставки, особенно летом. Оптимальное время доставки не должно превышать 30–40 минут, а курьер должен использовать сумку-холодильник. Роллы и суши хранятся в холодильнике не более 24 часов. При покупке в супермаркете упаковка должна быть герметичной, с четкой маркировкой даты и времени изготовления. От покупки стоит отказаться, если упаковка вздута или на ней есть следы подтеков.

Роспотребнадзор советует заказывать еду только в проверенных заведениях и остерегаться сайтов-двойников, которые могут предлагать некачественную продукцию. Перед заказом через новый сайт рекомендуется связаться с рестораном по официальному телефону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.