Роспатриотцентр приглашает граждан стать частью Поискового движения России

Сегодня в России есть место для настоящего добровольчества — осознанного, важного, патриотичного. Роспатриотцентр приглашает желающих присоединиться к Поисковому движению России.

Роспатриотцентр предлагает молодежи проявить себя в деле: стать волонтером, сохранить память, принять участие в поисковых экспедициях, внести свой вклад в патриотическое воспитание и развитие страны.

Один из главных партнеров центра в этой сфере — Поисковое движение России. Это крупнейшее общероссийское общественное движение, которое уже более 12 лет занимается поисковой работой, возвращая из небытия имена павших героев и помогая их семьям обрести долгожданные ответы.

Более 45 000 поисковиков, 1500 отрядов по всей стране делают важнейшее дело — возвращают Родине ее историю. За 12 лет было захоронено более 250 000 советских солдат, установлено более 15 000 имен. Экспедиции проходят в 37 регионах — от Соммерса до Шумшу, от Смоленска до Керчи.

Желающие могут найти поисковый отряд в своем регионе или создать свой, принять участие в экспедициях, архивных проектах и выставках, поддержать дело, которое объединяет поколения.

Присоединиться к Поисковому движению России можно по ссылке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.