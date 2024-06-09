Рособрнадзор проверит 13 вузов, организующих экзамены для иностранцев

Рособрнадзор организует проверку в 13 вузах, которые занимаются подготовкой экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев, сообщает ТАСС.

Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что по поручению правительства все вузы, которые занимались экзаменами, имели право их проводить в плане проверки.

«13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться», — уточнил он.

На данный момент в РФ действуют 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов, из них 87 работают на базе федеральных и региональных вузов.