сегодня в 17:53

Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ и еще двум вузам из-за нарушений

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережение сразу трем вузам. Среди них Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), сообщает ТАСС .

Что касается СПбГУ, в Едином реестре контрольных мероприятий указано, что организация принимает нормативные акты в сфере образовательных отношений в пределах своей компетенции не в соответствии с законами России.

Также предостережения от Рособрнадзора получили ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет».

Ранее Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН), известная как «Шанинка», вновь лишилась аккредитации по нескольким ключевым образовательным программам. Рособрнадзор принял соответствующее решение еще 12 ноября.

