сегодня в 16:32

«Роскосмос» показал кадры циклона, принесшего первый снег в Москву

Ночью 15 ноября в Москве выпал первый снег, который продолжает выпадать в течение дня. «Роскосмос» показал кадры, как через российскую столицу проходил циклон, принесший снежные тучи.

Синоптики прогнозируют, что в течение суток количество выпавших осадков достигнет трети от месячной нормы.

За движением циклона следят спутники «Роскосмоса». На опубликованных кадрах видно, как массивные белые тучи кружат над столицей.

Съемку циклона из космоса произвели со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее сообщалось, что 15 и 16 ноября в Москве будут дождь и снег. Вечером температура воздуха может опускаться до одного градуса мороза, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

