«Роскосмос» опубликовал фото накрывшего Москву циклона

Госкорпорация «Роскосмос» показала , как выглядит атлантический циклон, который влияет на погоду в Москве и во всем Центральном регионе России.

На опубликованном кадре видно, что Москву и другие регионы Центрального федерального округа накрыло белой густой пеленой циклона. Снимок прохождения циклона над Россией сделан с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктики-М». «Роскосмос» ведет мониторинг того, как циклон влияет на погоду в России.

Ранее синоптики сообщали, что из-за атлантического циклона в Москве пройдут сильные снегопады. Обильные осадки сохранятся до утра вторника, 10 декабря.

Власти Москвы перевели дорожные и коммунальные службы в режим повышенной работы из-за снегопада, который обрушился на город 7 декабря. Сотрудники МЧС попросили автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными, а в случае экстренной ситуации обращаться за помощью в том числе по короткому номеру с мобильного телефона «112».