Роскосмос обновил требования для кандидатов в отряд космонавтов

Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов, расширив перечень медицинских послаблений и введя запрет на татуировки у кандидатов, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Роскосмос начал прием заявок на пятый открытый набор в отряд космонавтов. В этом году расширен список медицинских допусков: теперь кандидаты с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как синдром Жильбера, а также с перенесенными операциями, например, после удаления аппендицита или перелома костей, могут претендовать на участие. Также допускаются претенденты с близорукостью и дальнозоркостью до 3,0 диоптрий, а после лазерной коррекции зрения — при условии, что прошло не менее 3 лет после операции.

Изменились и требования к образованию: кандидат должен иметь высшее образование с баллом не ниже 4,0 и не менее 3лет стажа по специальности. Преимущество отдается инженерам и летчикам. Обязательным стало знание одного из иностранных языков — английского, итальянского, испанского, немецкого или французского.

В физической подготовке сохранились прежние нормативы, но увеличены допустимые параметры роста и веса. Кандидаты должны соответствовать стандартам ГТО для взрослых до 30 лет, а также пройти ряд специальных тестов на выносливость и координацию.

Впервые введено обязательное требование отсутствия татуировок. Исключение составляют только небольшие отметки группы крови или символы, скрытые под одеждой. В случае успешного отбора такие татуировки потребуется удалить.

После заочного этапа отбора кандидатов пригласят в Центр подготовки космонавтов для прохождения тестов, включая психологические испытания и проверку способности работать в команде в условиях изоляции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.