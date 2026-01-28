Роскомнадзор заблокировал сайт Shikimori за распространение детского порно

сегодня в 22:35

Сайт с аниме и мангой «Шикимори» (Shikimori) был заблокирован Роскомнадзором (РКН) из-за содержания ЛГБТ* -материалов, ориентированных на детскую аудиторию, сообщает «Коммерсант» .

«Сайт системно и целенаправленно распространяет материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, детской порнографией, способствует возбуждению сексуальных чувств к несовершеннолетним, а также оказывает деструктивное влияние на детей», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В РКН добавили, что ресурсу необходимо удалить запрещенный контент. Сайт «Шикимори» является зеркалом ресурса, блокируемого ведомством с 2019 года.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

**Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

