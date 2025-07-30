Роскомнадзор забанил сайт для проверки скорости интернета Speedtest
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Роскомнадзор забанил сайт для проверки скорости соединения интернета Speedtest. Решение приняли 30 июля, сервис создала компания Ookla, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Сайт был заблокирован из-за обнаруженных угроз безопасности для функционирования интернета.
В ноябре 2024 года депутат Госдумы Антон Горелкин объяснял, по какой причине нельзя доверять сайту Speedtest. Им долгое время пользовались люди по всему миру. Однако сайт собирал информацию о конфигурации сетей для спецслужб США.
Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad. Ее руководство не удалило запрещенную информацию.