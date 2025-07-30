Роскомнадзор забанил сайт для проверки скорости интернета Speedtest

Сайт был заблокирован из-за обнаруженных угроз безопасности для функционирования интернета.

В ноябре 2024 года депутат Госдумы Антон Горелкин объяснял, по какой причине нельзя доверять сайту Speedtest. Им долгое время пользовались люди по всему миру. Однако сайт собирал информацию о конфигурации сетей для спецслужб США.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad. Ее руководство не удалило запрещенную информацию.