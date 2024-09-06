Роскомнадзор удалил порядок регистрации блогеров от 10 тысяч подписчиков

Роскомнадзор опубликовал проект порядка регистрации блогеров с аккаунтами от 10 тыс. подписчиков, но затем удалил его. Об этом сообщает Baza .

Проект приказа выложили на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Однако 6 сентября обнаружилось, что документ удален.

В нем Роскомнадзор публиковал порядок регистрации блогеров. Согласно ему, авторов будут просить предоставить сотрудникам ведомства наименование блога, ссылку на него, фамилию, имя, отчество, мобильный телефон, адреса электронной почты, которые применяются для ведения блога.

Согласно документу, медиаперсонам нужно было предоставить в Роскомнадзор IP-адреса устройств, с которых публикуются посты, видео. Юрлица и индивидуальные предприниматели должны были предоставить полную информацию о своих компаниях.

Данные блогеров собирались сделать общедоступными. Предоставлять информацию о себе должны были авторы всех площадок — как российских, так и зарубежных.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2024 года блогеры должны будут предоставлять Роскомнадзору данные о себе. Кабинету министров предстоит решить, какие данные надо передавать ведомству.