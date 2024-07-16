Роскомнадзор потребовал разблокировать более 200 российских YouTube-каналов
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Роскомнадзор потребовал YouTube восстановить на видеохостинге свыше 200 ранее заблокированных российских аккаунтов. Требование направили в адрес гендиректора Google Сундара Пичаи, сообщает «Интерфакс».
В ведомстве добавили, что такие ограничительные меры нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор назвал подобные действия актом цензуры.
Также в ведомстве рассказали, что YouTube отдает предпочтение приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют, при этом не объясняя причины. Под удар попадают даже те, кто хорошо высказывается о РФ.
Ранее заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков считает, что в России нужно создать специальную рабочую группу, которая займется сохранением работы видеохостинга YouTube на территории страны.