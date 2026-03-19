Роскомнадзор опроверг, что не справляется с блокировками
Фото - © Nikolay Pestov / Фотобанк Лори
В Роскомнадзоре опровергли информацию о том, что ведомство не может справиться с блокировками сайтов. Такая информация распространилась в СМИ 19 марта, сообщает «Осторожно, новости».
В Роскомнадзоре опровергли публикацию Forbes. В ней говорилось, что ведомство якобы испытывает проблемы с блокировкой и фильтрацией трафика. В РКН отметили, что заявления не соответствуют действительности.
В материале утверждалось, что ряд заблокированных в РФ ресурсов открывался без VPN. В Роскомнадзоре не стали давать комментарии по поводу того, действительно ли так было.
В России с 10 февраля замедляют Telegram. Мессенджер не соблюдает законодательство РФ.
