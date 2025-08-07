сегодня в 08:19

Роскомнадзор не стал называть дату появления «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор не стал называть точную дату открытия и регистрации военной радиостанции РФ УВБ-76. Ее также знают как «Радиостанцию Судного дня», «Жужжалку», сообщает РИА Новости .

В ведомстве добавили, что данные о радиоэлектронных средствах и их владельцах передают исключительно государственным органам.

До этого RT писало, что Роскомнадзор оценил работу УВБ-76. В ведомстве добавили, что данные о радио не являются общедоступными.

УВБ-76 считается военной радиостанцией, появившейся примерно в 1970 годах. Она передает жужжащий сигнал, поэтому называется «Жужжалкой».