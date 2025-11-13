Роскачество: не надо обсуждать чувствительную информацию у умных колонок

Около умной колонки полную приватность может гарантировать только отключение микрофона, при этом лучше не обсуждать рядом с ней чувствительную информацию, сообщает ТАСС .

«Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — предупредил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, ключевым критерием безопасности при выборе такого гаджета считается наличие кнопки отключения микрофона. Еще полезно пользователям систематически проверять разрешения, предоставленные всем устройствам умного дома.

В Роскачестве рекомендовали людям отключать микрофон, когда колонка не используется. Например, если она работает в доме только по выходным, то в будни микрофон не включать. Подобный принцип стоит применять и к другим устройствам. Так, камеры на ноутбуках можно закрывать шторками. Такой подход даст гарантию того, что в случае взлома ПО доступ к камере пользователя будет заблокирован.

